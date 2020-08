Brand im Landkreis Emsland mit 800 000 Euro Schaden

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Meppen (dpa/lni) – In einer Lagerhalle in Meppen (Landkreis Emsland) ist es am Mittwochabend zu einem Brand mit 800 000 Euro Schaden gekommen. Das Inventar der privaten Lagerhalle, darunter hochwertige Motorräder, ein Wohnmobil und ein Boot, sei komplett zerstört worden, teilte die Polizei mit. Ein Übergreifen der Flammen auf den Bürokomplex nebenan konnte den Angaben zufolge noch verhindert werden.

Die Ursache des Brandes ist demnach noch unklar. Ein Streifenwagen hatte zufällig die erhebliche Rauchentwicklung entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.