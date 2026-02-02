Brand eines Wohnhauses richtet großen Schaden an

In Großheide brennt ein Wohnhaus, der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Großheide (dpa/lni) –

Bei einem Wohnhausbrand in Großheide ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, stand das Gebäude in der Nacht komplett in Flammen. Das Feuer sei in der Küche des Wohnhauses entstanden.

Die fünf Bewohner wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Informationen zu ihren Verletzungen und zur Brandursache gibt es bislang nicht. Die Nachlöscharbeiten sind seit dem frühen Morgen abgeschlossen.