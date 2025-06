Brand eines Gartenhäuschens in Rendsburg stoppt Regionalzüge

Rendsburg (dpa/lno) –

Ein Brand in einem Gartenhaus in Rendsburg (Landkreis Rendsburg-Eckernförde) hat am Donnerstagabend zur vorübergehenden Sperrung der Bahnstrecke nach Flensburg geführt. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte.

Das Feuer war gegen 20.30 Uhr in der Eckernförder Straße ausgebrochen – direkt an den Gleisen der Regionalzüge. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste der Bahnverkehr nach Polizeiangaben in beiden Richtungen für etwa 45 Minuten unterbrochen werden.

Knapp eine Stunde nach Ausbruch des Feuers konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Angaben zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst nicht vor.