Brand einer Netzstation führt zu Stromausfall in Altona

Hamburg (dpa/lno) –

In drei Hamburger Stadtteilen hat es am späten Samstagabend einen Stromausfall gegeben. In Bahrenfeld, Osdorf und Groß Flottbek seien gegen 23.00 Uhr die Lichter für etwas über eine Stunde ausgegangen, teilte eine Sprecherin von Stromnetz Hamburg am Sonntag mit.

Grund sei der Brand einer Netzstation in Bahrenfeld gewesen. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Von dem Stromausfall waren nach Angaben der Sprecherin 75 Gewerbekunden und rund 280 private Haushalte betroffen. Das «Hamburger Abendblatt» und die «Hamburger Morgenpost» hatten zuvor berichtet.