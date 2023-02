Brand beschädigt Bauernhof: Besitzer in Klinik gebracht

Felde (dpa/lno) –

Bei einem Brand in der Gemeinde Felde im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in der Nacht zum Sonntag ein Bauernhaus erheblich beschädigt worden. Der Hausbesitzer habe vermutlich einen Schock erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der etwa 50-jährige Mann und zwei weitere Bewohner hätten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Gebäude retten können.

Das Feuer war den Angaben zufolge in der Küche im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Stallungen des Milchviehbetriebs verhindern. Zwei Haustiere, ein Hund und eine Katze, verendeten jedoch. Im Einsatz waren die Feuerwehr Felde und die Wehren aus sechs Nachbargemeinden, insgesamt rund 120 Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Polizisten. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.