Brand bei Sporthalle des Gymnasiums Lüchow im Wendland

Lüchow (dpa/lni) – An der Sporthalle des Gymnasiums Lüchow im Wendland ist ein Feuer ausgebrochen. Zunächst geriet ein Holzschuppen aus ungeklärter Ursache am Freitagabend in Brand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Flammen hätten teilweise auf die angrenzende Turnhalle übergegriffen. Verletzte Personen habe es nicht gegeben.

125 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um das Feuer zu löschen, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Lüchow mitteilte. Grund für das Ausrücken der vielen Einsatzkräfte sei eine erste Information gewesen, dass die Turnhalle in Vollbrand stünde. Dies sei nicht der Fall gewesen. Trotzdem wurde die Sporthalle durch die Flammen beschädigt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

