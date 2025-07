Brand bei Lehrte – Leiche wohl Pächter der Gartenlaube

Lehrte (dpa/lni) –

Nach dem nächtlichen Brand einer abgelegenen Gartenlaube bei Lehrte steht die Identität der gefundenen Leiche mit hoher Wahrscheinlichkeit fest. Es soll sich dabei um den 60 Jahre alten Pächter der Laube handeln, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Die Laube stand einsam in einem kleinen Waldstück nördlich des Lehrter Ortsteils Immensen. Das Feuer war am frühen Montagmorgen ausgebrochen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 4.45 Uhr den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. In der Nähe fanden Einsatzkräfte ein abgestelltes Auto. Nach dem Löschen entdeckten sie in den Trümmern eine Leiche.

Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Auch die Ursache des Feuers ist bislang unklar. «Das ist natürlich ein generelles Problem bei Bränden, dass Feuer die Spurenlage massiv zerstört», sagte er. In diesem Fall sei das Ausmaß der Zerstörung durch Feuer und Löschmaßnahmen besonders groß.