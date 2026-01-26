Brand bei Kieler Kindergarten – Schuppen zerstört

Kiel (dpa/lno) –

Auf dem Gelände eines Kindergartens im Kieler Rudolf-Steiner-Weg ist am Nachmittag ein Gartenschuppen abgebrannt. Mitarbeiter der Einrichtung alarmierten gegen 15.00 Uhr die Feuerwehr, wie diese mitteilte. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand der Schuppen bereits in Vollbrand. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Anhaltender Schneefall und eine Dachbegrünung erschwerten den Angaben zufolge die Löscharbeiten. Zwei Trupps unter Atemschutz bekämpften demnach die Flammen. Nach zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Im Einsatz waren insgesamt 25 Kräfte der Hauptwache und der Freiwilligen Feuerwehr Russee.