Brand bei einer Glaubensgemeinschaft: Ursache weiter unklar

Verden (dpa/lni) – Nach einem Feuer im Gebäude einer Glaubensgemeinschaft in Verden ist die Brandursache weiterhin unklar. Die Polizei ermittele nach dem Brand am Samstag weiter wegen schwerer Brandstiftung, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag mit. Beamte waren am Samstag wegen eines Einbruchs verständigt worden und hatten vor Ort den Brand entdeckt. Die Feuerwehr rückte an, um die Glutnester zu löschen.

Eine Fensterscheibe am Gebäude wurde einer Mitteilung zufolge eingeschlagen. Die Polizei konnte eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen. Weil erste Befragungen ergaben, dass das Gemeindehaus in den vergangenen Tagen nicht genutzt wurde, erhofft sich die Polizei Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

