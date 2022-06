Brand auf Truppenübungsplatz bei Munster

Munster (dpa/lni) –

Auf dem Truppenübungsplatz bei Munster im Heidekreis ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Etwa 100 Feuerwehrkräfte, die Hälfte zivile Kräfte, brachten den Brand auf etwa 50 Hektar Fläche am Abend unter Kontrolle, wie ein Sprecher der Bundeswehr sagte. Auch zwei Hubschrauber waren an den Löscharbeiten beteiligt. Feuerwehrkräfte der Bundeswehr seien noch vor Ort. Die Rauchentwicklung sei zurückgegangen. «Die Nachlöscharbeiten werden noch Zeit in Anspruch nehmen», sagte der Sprecher.