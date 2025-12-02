Brand auf Schiff «Kapitän Meyer» – Arbeiter im Krankenhaus

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Nach einem Brand auf dem Museumsschiff «Kapitän Meyer» in Wilhelmshaven sind fünf Menschen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte, war das Feuer bei Arbeiten im Inneren des Schiffs entstanden. Ein Funkenflug löste dabei den Brand aus, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Die «Kapitän Meyer» ist derzeit in der Werft. Rettungskräfte brachten den Angaben zufolge fünf Arbeiter ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.