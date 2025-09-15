Brand auf Reitanlage – drei Pferde gerettet

Tornesch (dpa/lno) –

In der Nacht hat es in einer kombinierten Gewerbe- und Lagerhalle einer Reitanlage in Tornesch gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, erfasste das Feuer gegen 2.00 Uhr die Heizungsanlage und einen Radlader. Drei Pferde waren in der Halle untergestellt und wurden gerettet. Eine Einsatzkraft verletzte sich leicht. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Laut einem Sprecher der Polizei wurde der Schaden auf rund 70.000 Euro geschätzt.