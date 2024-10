Brand auf Recyclinghof im Landkreis Goslar

Bad Harzburg (dpa/lni) –

Auf dem Außengelände eines Entsorgungsunternehmens für Elektro-Schrott in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) ist ein Brand ausgebrochen. Die Brandursache sowie Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Wie die Feuerwehr auf Facebook mitteilte, waren die Einsatzkräfte seit dem Abend bis in die Nacht hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zudem wurden Schadstoffmessungen in den Bereichen Harlingerode, Oker und Goslar durchgeführt.

Die Bevölkerung wurde über Lautsprecherdurchsagen dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte eine Warnung herausgegeben. Die Feuerwehr war ihren Angaben zufolge auch am frühen Samstagmorgen noch auf dem Gelände des Recyclingbetriebs im Einsatz.