Brand auf Hallendach in Nordhorn: 30 000 Euro Schaden

Nordhorn (dpa/lni) – Auf dem Dach einer Lagerhalle ist am Samstagnachmittag in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine Photovoltaikanlage aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften an der Halle in der Alfred-Mozer-Straße im Einsatz und löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Am Dach, im Inneren der Lagerhalle sowie an einem angrenzenden Wohnhaus entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von insgesamt rund 30 000 Euro.

