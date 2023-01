Brand auf Golfplatz verursacht Großeinsatz der Feuerwehr

Bönningstedt (dpa/lno) –

Ein Brand auf dem Gelände eines Golfplatzes in Bönningstedt bei Hamburg hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst und einen Millionenschaden verursacht. Es seien mehr als 200 Einsatzkräfte aus dem Kreis Pinneberg und Hamburg vor Ort gewesen, teilte der Kreisfeuerwehrverband am Mittwochmorgen mit. Zuvor war am Dienstagabend in einer ungefähr 1200 Quadratmeter großen Halle ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude, in dem Büros und Lager untergebracht waren, brannte demnach vollständig aus.

Nach Angaben der Polizei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund einer Million Euro. Verletzt wurde niemand.

Die mehr als sechs Stunden dauernden Löscharbeiten wurden den Angaben der Feuerwehr zufolge vom starken Wind behindert, der das Feuer immer weiter anfachte. Eine Schwierigkeit sei zudem die Wasserversorgung mit mehreren langen Schlauchleitungen gewesen. Das abgelegene Gelände des Golfclubs liegt demnach an der Landesgrenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein.