Brand auf Balkon: Drei Menschen in Krankenhaus

Kiel (dpa/lno) –

Nach einem Brand auf einem Balkon in einem Haus in Kiel sind drei Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Bei ihnen bestehe der Verdacht auf Rauchgasvergiftung, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer sei am frühen Montagabend im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Kiel-Südfriedhof ausgebrochen. Weil einige Bewohner bereits damit begonnen hatten, die Flammen zu löschen, habe es sich vom Balkon aus nicht ausgebreitet. Alle Bewohner des Hauses konnten sich selbst retten und waren schon vor dem Gebäude, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Feuerwehr rettete den Angaben zufolge noch zwei Meerschweinchen und einen Hund aus den Wohnungen. Die Tiere waren alle unverletzt. Das Feuer sei binnen kurzer Zeit gelöscht gewesen, hieß es.