Brand auf A2 bei Garbsen: Fahrstreifen gesperrt

Garbsen (dpa/lni) –

Ein mit zwei Menschen besetzter Reisebus ist am Montagabend auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin vollständig ausgebrannt. In der Folge rechnet die Polizei am Dienstag mit Verkehrsbehinderungen, wie die Beamten mitteilten. Der rechte Fahrstreifen der A2 bleibe vorerst gesperrt. Er werde voraussichtlich erst im Laufe des Vormittags wieder freigegeben.

Der Bus hatte nach den Angaben mutmaßlich wegen eines technischen Defekts zwischen der Anschlussstelle Wunstorf-Luthe und der Raststätte Garbsen Feuer gefangen. Dabei sei ein Teil der Straße beschädigt worden. Als der Brand ausbrach, waren nach Angaben der Polizei nur zwei Personen im Bus: der Fahrer und ein Mitfahrer. Beide seien unverletzt geblieben. Die Schadenshöhe war am Morgen zunächst nicht abschätzbar. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.