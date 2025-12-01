Brand an Grundschule – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Vor der zerstörten Aula zeigt sich das Ausmaß des Brandes deutlich. Kilian Genius/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Nach dem Großbrand an einer Grundschule im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen Unbekannt. Die Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes seien vor Ort und untersuchten den Brandort, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover auf Anfrage mit.

Wie das Feuer ausgelöst wurde, sei Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Der Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mindestens eine Million Euro.

Der Brand war am Samstagnachmittag ausgebrochen und hatte einen rund 18 Stunden langen Großeinsatz ausgelöst. Einzelne Glutnester wurden erst am Sonntagvormittag gelöscht. Rund 130 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren im Einsatz.