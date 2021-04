Brahms-Festival feiert «Frühlingserwachen» live und online

Lübeck (dpa/lno) – Das diesjährige Brahms-Festival der Musikhochschule Lübeck steht unter dem Motto «Frühlingserwachen». Herzstück des Festivals seien die abendlichen Themenkonzerte, die vom 1. bis zum 9. Mai per Livestream aus dem Großen Saal übertragen würden, teile die Hochschule am Dienstag mit. Während der 29. Ausgabe des Brahms-Festivals präsentieren rund 75 Musiker und Musikerinnen der Hochschule von Frühling und Aufbruch inspirierte Werke.

Das Motto des Festivals stehe nicht nur für die programmatische Auswahl der Werke, sondern dokumentiere auch die Hoffnung der Festival-Macher, im Mai wieder gemeinsam Musik zu erleben, sagte eine Sprecherin. So seien in den acht aus dem Großen Saal live übertragenen Themenabenden von Frühling und Aufbruch inspirierte Werke zu hören − angefangen bei dem italienischen Komponisten Carlo Gesualdo (1566-1613) über Beethoven und Brahms bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen.

Geplant sind den Angaben zufolge bis zum 9. Mai 34 Konzerte an mehr als zehn Spielstätten. Die Corona-Pandemie lasse allerdings nur eine eingeschränkte Durchführung zu. So werde es in der Jakobikirche unter dem Motto «Aufgeweckt» musikalische Morgenandachten geben, und die neuen «1:1 Concerts» in der Lübecker Altstadt ermöglichten private Begegnungen zwischen Zuhörern und Musiker.

