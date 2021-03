Boxabend im Gym von Promoter Ceylan: Faust Hauptkämpfer

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Boxstall ECB von Promoter Erol Ceylan schickt am 13. März bei einer Veranstaltung im heimischen Gym drei Schwergewichtler in den Ring. Der Ukrainer Victor Faust soll seinen sechsten Profikampf bestreiten. Gegner des 28-Jährigen ist der unbesiegte Venezolaner Wilmer Vasquez. Zudem sind Kämpfe mit Ali Eren Demirezen und Michael Wallisch geplant.

Die Veranstaltung in der Hansestadt wird von 20.30 Uhr an im Internet von «Bild plus» gezeigt. «Wir wollen jetzt in die Vollen gehen und mit unseren Boxern angreifen», sagte Ceylan dazu am Montag.

