Bovenschulte: Weiter Disziplin im Kampf gegen Pandemie nötig

Andreas Bovenschulte, der Bürgermeister von Bremen. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sieht die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie als notwendige Schritte für eine Reduzierung der Neuinfektionen. Ziel sei und bleibe, eine 7-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern zu erreichen. «Wir werden uns anstrengen und sehr diszipliniert vorgehen müssen, damit das nicht nur eine Hoffnung, sondern ein erreichbares Ziel bleibt», sagte Bovenschulte am Dienstagabend nach der mehrstündigen Videoschaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). In Bremen bleibt die Schulanwesenheitspflicht auch nach dem Ende der Weihnachtsferien am Freitag ausgesetzt. Damit können Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken wollen.