Bovenschulte: Kontakte auf dieselbe Person beschränken

Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister von Bremen, trägt eine Schutzmaske. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat mit Blick auf die Corona-Beschlüsse der Bund-Länder-Runde die Notwendigkeit für eine extreme Kontaktreduzierung betont. Die Beschränkung auf ein Treffen mit maximal einer Person aus einem anderen Haushalt bleibe bestehen. Es sei zudem sinnvoll, sich in den nächsten Wochen dabei möglichst auf ein und dieselbe Person zu konzentrieren. Dies sei ein Appell und eine klare Empfehlung, sagte Bovenschulte am Dienstagabend nach den Beratungen der Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Bovenschulte kündigte Beratungen im Senat darüber an, wie die Beschlüsse konkret in einer Rechtsverordnung umgesetzt werden könnten. Am Freitag soll es eine Sondersitzung der Bürgerschaft geben, um die Maßnahmen öffentlich zu diskutieren. Besonders intensiv sei über den Bereich Schulen und Kitas gesprochen worden. Der Beschluss sieht vor, dass die Schulen grundsätzlich geschlossen bleiben beziehungsweise die Präsenzpflicht – wie auch in Bremen – ausgesetzt bleibt. Es gebe bei dem Thema sehr viele berechtigte Interessen und Rechtsgüter, die aufeinander träfen. «All das so abzuwägen, dass eine gute Lösung dabei herauskommt, die allen gerecht wird, ist extrem schwierig.»

Bovenschulte verwies auch auf die freiwilligen und kostenlosen Corona-Testungen bei Schülern und Lehrern und Kitabeschäftigten in Bremen. «Wir haben von 18 000 Tests ungefähr eine Positivquote von 0,3 Prozent.» Dies zeige, dass sich die Dunkelziffer der Infektionen in Bremen sehr in Grenzen halte.