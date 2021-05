Bovenschulte: Gegen rechte Parolen und Taten vorgehen

Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister von Bremen. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Anlässlich des Gedenktages zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa hat Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte dazu aufgerufen, entschlossen gegen rechte Parolen und Taten vorzugehen. «Unsere Geschichte ist uns eine Verpflichtung, das Wort zu ergreifen und entschieden und entschlossen für Menschenwürde und Menschenrechte einzutreten», sagte der SPD-Politiker am Samstag. Bovenschulte und Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) legten einen Kranz am Denkort Bunker «Valentin» in Bremen-Nord nieder.

Seit einem Jahr ist der 8. Mai auf Beschluss der Bremischen Bürgerschaft ein offizieller Gedenktag. Am 8. Mai vor 76 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Der Bunker «Valentin» steht den Angaben zufolge wie wenige andere Bauten für die Brutalität der Diktatur: Tausende Zwangsarbeiter seien dort «entmenschlicht, instrumentalisiert, gequält, misshandelt und ermordet» worden.

«Was für den Frieden gilt, gilt auch für die Demokratie: Beides ist uns nicht ein für alle Mal, für immer, geschenkt worden, sondern muss täglich gestaltet, mit Leben erfüllt und wieder und wieder verteidigt und gelebt werden», sagte Imhoff. «Demokratie ist der Schlüssel, dass sich solche Verbrechen nicht wiederholen.»

