Bovenschulte feiert US-Wahlergebnis mit Rocky-Clip

Ein Unterstützer des designierten Präsidenten Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris. Foto: Ringo H.W. Chiu/FR170512 AP/dpa

Bremen (dpa) – Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat mit einem berühmten Rocky-Clip auf den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl reagiert. «Philly hat geliefert!», twitterte der SPD-Politiker am Samstagabend in Anspielung auf die Stadt Philadelphia, deren Stimmen maßgeblich zu Bidens Sieg beigetragen hatten. Der Gewinn im Bundesstaat Pennsylvania hatte Biden unter anderem die nötige Zahl der Wahlmänner verschafft. Dazu postete Bovenschulte einen Video-Clip, der Sylvester Stallone in seiner Rolle als Boxer Rocky bei einem Lauf durch die US-Stadt zeigt.

Zuvor hatten die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Sender Bidens Sieg über Amtsinhaber Donald Trump ausgerufen. Trump will den Erfolg seines Kontrahenten aber nicht anerkennen.

Bovenschulte bei Twitter