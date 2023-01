Bovenschulte betont Bremer Solidarität mit der Ukraine

Bremen (dpa/lni) –

Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat beim Neujahrsempfang des Senats die Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine betont. Die Bürgerinnen und Bürger des kleinsten Bundeslandes seien hilfsbereit, sagte er am Mittwoch. Er erinnerte an einen großen Konvoi mit Bremer Hilfsgütern, der Anfang der Woche in die ukrainische Schwarzmeer-Region Odessa aufgebrochen war. «Wir in Bremen und Bremerhaven stehen voll und ganz hinter den Menschen in der Ukraine», sagte Bovenschulte.

In der mit Schiffsmodellen und Gemälden dekorierten Rathaushalle der Hansestadt waren zu dem Empfang mehrere Hundert Gäste versammelt. Bovenschulte erinnerte an die schweren Jahre mit Corona. Auch in dieser Krise habe sich ein solidarisches Miteinander von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bewährt. «Dass Bremen gut durch die Pandemie gekommen ist, das kann niemand bestreiten», sagte er.