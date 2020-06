Bouffier gratuliert Tschentscher zu Wiederwahl

Volker Bouffier (CDU) spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Wiesbaden/Hamburg (dpa) – Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat den Sozialdemokraten Peter Tschentscher zu dessen Wiederwahl als Hamburgs Erstem Bürgermeister beglückwünscht. «Ich schätze seine Art, besonnen und sachlich zu regieren», erklärte Bouffier am Mittwoch in Wiesbaden. Dies komme bei den Hamburger Bürgerinnen und Bürgern gut an. «Für die kommende Amtszeit mit ihren unterschiedlichen Herausforderungen wünsche ich ihm daher viel Kraft, Entscheidungsstärke und eine glückliche Hand.»

87 Bürgerschaftsabgeordnete stimmten am Mittwoch für den 54-Jährigen, 34 gegen ihn, 2 enthielten sich. Die Zahl der Ja-Stimmen entspricht exakt den Stimmen der rot-grünen Koalition. Beide Parteien verfügen in der Bürgerschaft zusammen über 87 der 123 Mandate. Sie regieren den Stadtstaat bereits seit 2015 in rot-grüner Koalition – mittlerweile der letzten bundesweit.