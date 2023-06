Bosse bringt im Herbst neues Album raus: 28 Konzerte geplant

Hamburg (dpa) –

Der Hamburger Sänger Bosse (43) hat zuletzt Kneipen-, Männer- und Frauenchöre aus Berlin, Köln, Hamburg und München um sich gescharrt und mit ihnen zusammen sein neuestes Lied «Ein Traum» eingesungen. Der ins Ohr gehende Song ist die erste ausgekoppelte Single für sein neuntes Studioalbum «Übers Träumen», das Ende Oktober erscheinen soll, wie Universal Music am Montag mitteilte. In «Ein Traum» geht es um den Rausch einer Beziehung, die Traurigkeit über deren Ende und den Weg raus aus dem Kummer.

Die zweite Single für das neue Album steht auch schon in den Startlöchern: Das Lied «Kreuzbergmädchen» werde am Freitag veröffentlicht. Dafür habe sogar Sven Regener zur Trompete gegriffen, schrieb Axel Bosse auf Instagram dazu. Und über die Arbeit zum neuen Album sagte er: «Es hat auf jeden Fall so viel Spaß gemacht wie (fast) noch nie…».

Gleichzeitig kündigte der Musiker eine Club- und eine Hallentour sowie erste Open-Airs im kommenden Jahr an. Insgesamt stehen die Termine für 28 Konzerte bereits fest. Bosse stand erst vor wenigen Tagen auf der Bühne des niedersächsischen Hurricane Festivals in Scheeßel. Auch in den nächsten Monaten ist er auf vielen Bühnen unterwegs.