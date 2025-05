Boris Herrmann stellt Crew fürs Europa-Rennen vor

Hamburg (dpa/lno) –

Boris Herrmann hat ausgewählt. Der sechsmalige Weltumsegler stellte am Dienstag sein Team für das Ocean Race Europe vor. Drei Männer und drei Frauen werden das Europa-Rennen für Team Malizia bestreiten.

Neben dem Hamburger Skipper Herrmann und den bereits bekannten Co-Skippern Will Harris (Großbritannien) und der US-Amerikanerin Cole Brauer (USA) kommen mit Ocean-Race-Siegerin Francesca Clapcich (Italien/USA), der Vendée-Globe-Achten und zweimaligen Ocean-Race-Siegerin Justine Mettraux (Schweiz) sowie Aufsteiger Loïs Berrehar (Frankreich) drei weitere Powerplayer ins Team.

Boris Herrmann sagte anlässlich der Crew-Vorstellung: «Ich liebe zwar die Herausforderung des Solosegelns, aber Teil einer Crew zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Ich freue mich, eine Crew aus fantastischen Seglern um mich zu haben.»

Es gibt Rotation

Das Ocean Race Europe gilt als kleine Europa-Schwester der Mannschaftsweltumseglung The Ocean Race. Das Europa-Rennen startet am 10. August in Kiel und führt seine Herausforderer über fünf Etappen und rund sechs Wochen via Portsmouth, Matosinhos/Porto (Fly-By), Cartagena, Nizza und Genua nach Boka Bay in Montenegro.

Pro Etappe sind im Ocean Race Europe vierköpfige Crews mit mindestens einer Frau vorgeschrieben. Zusätzlich sind jeweils ein Anbord-Reporter oder eine Anbord-Reporterin im Einsatz. Die Mitglieder im sechsköpfigen Malizia-Segelkader werden rotieren. Boris Herrmann setzt auf Etappe zwei aus.