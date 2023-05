Boris Becker lebt mit seiner Partnerin in Italien

Hamburg (dpa) –

Boris Becker (55) lebt mittlerweile in Italien. Das hat der Ex-Tennisstar am Mittwochabend auf der Digitalmesse OMR in Hamburg klargestellt. «Es wird ja allerhand in der Öffentlichkeit spekuliert. Wo ist er denn hin? Schläft er bei Freunden? Nein, ich bin nach Italien gezogen», sagte er.

Seine Partnerinsei Italienerin, sie habe wieder in der Heimat wohnen wollen. «Meine Mutter hat früher den schlauen Satz gesagt „Happy Wife, Happy Life“ (dt: glückliche Ehefrau, glückliches Leben) und das habe ich wohl falsch verstanden all die Jahre», sagte Becker mit einem Lachen. Das wolle er nun besser machen. Seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro begleitete ihn auch auf der Hamburger Digitalmesse.

Der Ex-Tennisprofi war Mitte Dezember in Großbritannien nach 231 Tagen hinter Gittern freigekommen. Er war Ende April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Einen Teil seiner Einnahmen muss Becker aber weiter an die Insolvenzverwalter abtreten. Außerdem darf er vorerst nicht wieder in seine Wahlheimat Großbritannien einreisen.