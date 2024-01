Borchert kehrt als Graf von Krolock nach Hamburg zurück

Hamburg (dpa/lno) –

Musical-Star Thomas Borchert kehrt 20 Jahre nach der Premiere von «Tanz der Vampire» als Graf von Krolock nach Hamburg zurück. «Vor 20 Jahren begann meine Langzeit-Musical-Romanze mit diesem schrägen, aber doch irgendwie liebenswerten Nachtvogel und ebendort werde ich sie bald erneut «aufflattern» lassen!», sagte Borchert am Montag in Hamburg. Er freue sich sehr, nach fast 34 Jahren wieder im Hamburger Operettenhaus zu spielen – dort, wo seine Musical-Karriere mit der Rolle des Rum Tum Tugger in «Cats» begann.

2003 hatte Borchert unter der Regie von Roman Polański sein Debüt als Graf von Krolock in der Neuen Flora in Hamburg gefeiert. Mitte November hatte das Musical seine Wiederaufnahme in Hamburg gefeiert. Vom 29. März bis zum 7. April und vom 7. bis zum 12. Mai werde Borchert nun wieder in seiner Paraderolle zu sehen sein.