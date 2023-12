Bonn schickt mobilen Hochwasserschutz nach Niedersachsen

Bonn (dpa) –

Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Rheinland unterstützen Ortschaften in Niedersachsen beim Hochwasserschutz. Derzeit seien Helfer der Feuerwehr Bonn mit einem mobilen Hochwasserschutzsystem auf dem Weg in die Samtgemeinde Flotwedel im Kreis Celle, teilte die Feuerwehr am Mittwoch in Bonn mit. Dort sollten Ortschaften an der Aller wegen anhaltend hoher Pegelstände geschützt werden. Das mobile Hochwasserschutzsystem funktioniert wie ein künstlicher Deich.

Die Bonner Feuerwehr werde für den Transport unterstützt durch Feuerwehrleute aus Königswinter und Zülpich mit weiteren Logistikfahrzeugen. Insgesamt seien 14 Einsatzkräfte in die Gemeinde nördlich von Hannover unterwegs.

Parallel würden derzeit mehrere Hunderttausend Sandsäcke der Landes-Sandsackreserve des Landes Nordrhein-Westfalen für die Verladung in Bonn vorbereitet. Sie sollten noch in der Nacht mit weiteren Logistikfahrzeugen nach Niedersachsen gebracht werden.