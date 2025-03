Boning badet seit 1.000 Tagen – mit Hoëcker in Sibirien

Hamburg (dpa) –

Wigald Boning (58) geht seit 1000 Tagen irgendwo im Freien baden – und für seinen Jubiläumstag hat sich der Komiker prominente Unterstützung an seine Seite geholt. Mit ihm zusammen ist Bernhard Hoëcker in einen Weiher im schleswig-holsteinischen Elmshorn gestiegen, der passenderweise im Ortsteil Sibirien liegt. Dort ist Schauspieler und Komiker Hoëcker mit lauten Schreien eine Runde geschwommen, wie beide auf Instagram posteten.

Vor dem mutigen Hineinlaufen ins etwa vier bis sechs Grad kalte Wasser hielt Boning seinen Kollegen Hoëcker fest im Arm. «Man sieht schon an meiner Armhaltung, das kann man für eine Kuscheligkeitsgeste halten, aber es ist ein Klammergriff, der dazu führt, dass Bernhard nicht weglaufen kann.»

Komiker Boning badete in den vergangenen fast drei Jahren in deutlich mehr als 100 verschiedenen Gewässern: von der Flensburger Förde im hohen Norden bis zu diversen Alpenseen im tiefen Süden. Am häufigsten taucht er in seinen Haussee ein, den Ammersee in Bayern.

Der Boning hat ein Faible für Langzeit-Herausforderungen: 2014 war er gut 200 Tage täglich Fahrrad gefahren. Dann zog er sich 2021 die Laufschuhe an und lief ein Jahr lang jede Woche einen Marathon.