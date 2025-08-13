Bombenentschärfung sorgt für mehrere Einschränkungen

Auf verschiedenen Wegen dürfte es am Sonntag zu Einschränkungen kommen. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Hemmingstedt (dpa/lno) –

Eine Bombenentschärfung in Hemmingstedt bei Heide (Kreis Dithmarschen) sorgt am Sonntag für mehrere Einschränkungen. Rund 80 Haushalte müssen ihre Wohnungen verlassen, zudem wird die A23 zwischen zwei Ausfahrten voll gesperrt und auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Westerland kommt es zu Problemen, wie die Polizei mitteilte.

Am Sonntagmorgen um 9.00 Uhr sollen die Straßensperrungen eingerichtet werden. Die A23 soll dann zwischen den Ausfahrten Albersdorf und Heide West voll gesperrt sein, wie auch der Bahnverkehr im Evakuierungsgebiet. Somit könnten sich für Reisende von oder nach Sylt Einschränkungen ergeben.

«Über die Dauer der Entschärfung können keine Angaben gemacht werden. Bei einem planmäßigen Verlauf dürften die Arbeiten gegen Mittag beendet sein. Bewohnerinnen und Bewohner sollten sich jedoch auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen» hieß es weiter von der Polizei.