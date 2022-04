Bombenentschärfung in Osnabrück: 11.500 Menschen betroffen

Osnabrück (dpa/lni) –

Wegen einer Bombenentschärfung mussten in Osnabrück am Sonntag bis 9.00 Uhr insgesamt 11.500 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Einsatzkräfte gehen nun von Tür zu Tür, um sicherzustellen, dass wirklich alle dieser Aufforderung nachgekommen sind, sagte ein THW-Sprecher am Morgen. Nach Angaben des Sprechers seien in dem Evakuierungsgebiet im Stadtteil Gartlage aber recht viele Mehrfamilienhäuser, was die Koordinierung des Kontrollgangs vereinfache.

Zuvor hatte die Stadt über die Bombenentschärfung informiert. Demnach war mindestens ein möglicher Blindgänger in Rahmen einer gezielten Suche nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Stadt führt nach eigenen Angaben seit über 20 Jahren anhand von Luftbildern solche gezielten Suchen durch.

Die Menschen sollen in einem Evakuierungszentrum in der Gesamtschule Osnabrück-Schinkel untergebracht werden. Der Linienverkehr soll bis zum Abschluss der Evakuierung weiterlaufen. Ein Aussteigen im Evakuierungsbereich sei während der Maßnahmen allerdings nicht möglich. Auch der Bahnverkehr in Richtung Diepholz, Bremen und Hamburg ist von der Entschärfung betroffen. Ab 11.00 Uhr soll die Strecke für den Zugverkehr gesperrt werden.

Wie lange die Evakuierung dauert, konnte der THW-Sprecher zunächst nicht sagen. Die Maßnahmen sollen aber noch am Sonntag abgeschlossen werden. Die Stadt Osnabrück informiert nach eigenen Angaben auch über Rundfunkdurchsagen, sobald die Maßnahmen abgeschlossen sind und die Bewohner in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren können.