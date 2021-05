Bombenentschärfung in Flensburg: Evakuierung gestartet

Flensburg (dpa/lno) – Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe in Flensburg läuft seit Samstagmorgen die weiträumige Evakuierung des Gebiets um den Eckener Platz. Insgesamt 16 500 Anwohner müssen den betroffenen Bereich bis zum Mittag verlassen, wie Stadtsprecher Clemens Teschendorf der Deutschen Presse-Agentur sagte. Shuttlebusse würden die Menschen in Notunterkünfte bringen. «Das Wetter ist aber so gut, dass viele Leute gar nicht in die Unterkünfte müssen, weil sie sowieso unterwegs sind», erklärte Teschendorf.

Am Samstagmorgen hat die Polizei Flensburg laut Teschendorf Durchsagen gemacht und dafür gesorgt, dass die Menschen wirklich das betroffene Gebiet verlassen. Die Bombenentschärfung sei anschließend für 14.00 Uhr angesetzt. Mit einer Aufhebung der Sperrung wird zum frühen Abend gerechnet.

