Fliegerbombe am Kieler Holstein-Stadion entschärft

Kiel (dpa/lno) – Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Freitag in der Nähe des Kieler Holstein-Stadion einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Arbeiten seien problemlos verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die amerikanische 500-Pfund-Fliegerbombe war bei Sondierungsarbeiten gefunden worden. Für die Arbeiten war eine Sicherheitszone eingerichtet worden. Rund 2600 Kieler mussten vorübergehend ihre Wohnungen oder Arbeitsplätze verlassen. Außerdem waren die nahe gelegenen Bundesstraßen 76 und 503 vorübergehend gesperrt.

