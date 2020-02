Bombendrohung in Einbeck: Mehrere Gebäude evakuiert

Ein Polizist steht vor einem Fahrzeug. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archiv

Einbeck (dpa/lni) – Eine Bombendrohung hat in Einbeck (Landkreis Northeim) für einige Stunden die Polizei beschäftigt. Mehrere Gebäude in der Innenstadt wurden am Donnerstag nach Angaben eines Sprechers evakuiert, Geschäfte blieben geschlossen. Zunächst hatte ein anonymer Anrufer am Morgen einen Überfall auf ein Geschäft am Marktplatz gemeldet. Als die Beamten eintrafen, war der Laden verschlossen und menschenleer.

Wenig später meldete sich vermutlich der gleiche Anrufer in dem überprüften Geschäft bei der Inhaberin. Nun behauptete er, dort eine Bombe hinterlegt zu haben. Die Polizei sperrte daraufhin den Bereich ab und durchsuchte mit Sprengstoffspürhunden das Haus, eine Bombe wurde nicht gefunden. Gegen Mittag wurden die Sperrmaßnahmen aufgehoben.

