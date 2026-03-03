Boldt über Kiel-Coach Walter: Kann Mannschaft «anzünden»

Kiel (dpa/lno) –

Tim Walters früherer Vorgesetzter Jonas Boldt hält den neuen Trainer von Holstein Kiel für geeignet im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. «Bei Holstein hat Tim die Chance, mit einem Klassenerhalt zu zeigen, dass er nicht nur mit vermeintlich fußballerisch überlegenen Teams gute Ergebnisse einfahren kann», sagte der 44-Jährige den «Kieler Nachrichten».

Bislang hatte Walter eher weniger mit Mannschaften im Abstiegskampf zu tun. Walter und der damalige Sportvorstand Boldt versuchten zwischen 2021 und 2024 mehrmals vergeblich, gemeinsam den Hamburger SV in die Bundesliga zurückzuführen. Das glückte erst Walters früherem Assistenzcoach Merlin Polzin ein Jahr später.

Walter mit Einstands-Unentschieden

Boldt und Walter würden regelmäßig in Kontakt stehen, sagte der frühere HSV-Sportvorstand. «Er wird sicherlich Abstriche machen und pragmatisch an die Aufgabe in Kiel herangehen müssen, aber Tim kann eine Mannschaft und einen ganzen Verein mit seiner positiven Energie anzünden», sagte Boldt, der nun als Berater für eine Firma arbeitet, die unter anderem Trainer Jürgen Klopp betreut.

Walter, der schon zwischen 2018 und 2019 als Kiel-Trainer gearbeitet hatte, trat in Kiel in der vergangenen Woche die Nachfolge des einstigen Aufstiegstrainers Marcel Rapp an. Am Wochenende erreichte er mit dem Tabellen-15. ein 1:1 im Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten SV Elversberg.