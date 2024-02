Boldt nach HSV-Trainerwechsel: «Fehlt die volle Überzeugung»

Hamburg (dpa/lno) –

Sportvorstand Jonas Boldt vom Hamburger SV hat die Trennung von Trainer Tim Walter mit der Fehlentwicklung im sportlichen Bereich begründet. «Unsere Leistungsschwankungen in den zurückliegenden Spielen waren zu groß und uns fehlt die volle Überzeugung, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unserem Spiel in dieser Konstellation nachhaltig in den nächsten Wochen erreichen werden», wird der 42-Jährige in einer Club-Mitteilung zitiert.

Der Tabellendritte der 2. Fußball-Bundesliga hatte sich am Montagmorgen von Walter getrennt. Fünfmal scheiterte der HSV bereits daran, wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Nach den beiden Heimniederlagen gegen den Karlsruher SC (3:4) und Hannover 96 (3:4) sah die Clubführung die Gefahr, das große Ziel auch in dieser Saison zu verfehlen. Man sei «zur Entscheidung gekommen, dass wir eine Veränderung vollziehen müssen, um unsere Saisonziele nicht zu gefährden», sagte Boldt.