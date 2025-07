Boisson fordert Titelverteidigerin Bondar im Finale

Anna Bondar spielt in Hamburg sehr erfolgreich. Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Anna Bondar kämpft erneut um den Turniersieg am Rothenbaum. Im Halbfinale der MSC Hamburg Ladies Open besiegte die Titelverteidigerin aus Ungarn die Slowenin Kaja Juvan mit 5:7, 6:3 und 6:4 und trifft am Sonntag (14 Uhr) auf Lois Boisson. Die French-Open-Halbfinalistin schlug Dayana Yastremska aus der Ukraine in der zweiten Partie mit 6:1 und 7:6 (7:5).

Bondar, die im Viertelfinale am Abend zuvor die an Nummer 1 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa ebenfalls in drei Sätzen bezwungen hatte, lieferte trotz des ersten Satzverlustes eine insgesamt souveräne Vorstellung ab. Im zweiten und dritten Durchgang gelangen ihr frühe Breaks, während sie nicht einmal Gefahr lief, ein Aufschlagspiel abgeben zu müssen. Gleich mit ihrem ersten Matchball entschied die 28-Jährige die Partie für sich.

Boisson wiederum war ihrer Kontrahentin im ersten Durchgang in nahezu allen Belangen überlegen. Im zweiten Satz vergab die Französin beim Stand von 5:4 und eigenem Aufschlag die Entscheidung, machte im Tiebreak mit dem zweiten Matchball dann aber alles klar.

Vor dem Endspiel kommt es auf dem Center Court zu einem weiteren Highlight. Der gebürtige Hamburger Tommy Haas steht wieder auf dem Platz und trifft auf den Österreicher Dominic Thiem. Das Show-Match der beiden Ex-Profis beginnt um 12 Uhr.