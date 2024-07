Böller verletzt auf Abifeier vier Menschen leicht

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Abifeier in Hamburg soll ein Familienmitglied einen sogenannten Polenböller in eine Menge geworfen und vier Menschen leicht verletzt haben. Es werde wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet. Bei der Feier im Stadtteil Barmbek-Nord am Freitagabend waren laut Polizei rund 300 Menschen anwesend. Nähere Details konnten Polizei und Feuerwehr nicht nennen.