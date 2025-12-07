Böller statt Besuch: Geburtstagsgruß geht nach hinten los

Lübeck (dpa) –

Ein Geburtstagsgruß der ungewöhnlichen Art hat in Lübeck einen Polizeieinsatz ausgelöst. Vier Männer zündeten in der Nacht zu Sonntag vor der Justizvollzugsanstalt ein Feuerwerk, um einem dort einsitzenden Freund zu dessen 33. Geburtstag zu gratulieren, wie die Leitstelle der Polizei mitteilte. Verletzte oder Schäden habe es nicht gegeben.

Die Beamten trafen kurz nach Mitternacht ein und fanden die vier Männer noch vor Ort. Gegen die Freunde wird nun ermittelt. Sie müssen sich auf eine Ordnungswidrigkeitsanzeige einstellen, denn Feuerwerk der Klasse II ist nur an Silvester und Neujahr erlaubt.

Zuvor berichteten mehrere Medien.