Böller in Arbeitsagentur und Farbe auf SPD-Gebäude

Eine Silvesterrakete. Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Unbekannte Täter haben zum Jahreswechsel einen Brandanschlag auf eine Hamburger Arbeitsagentur verübt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlugen die Täter mehrere Fensterscheiben ein und warfen mutmaßlich Feuerwerkskörper in das Gebäude im Stadtteil Altona-Nord. Der Teppichboden eines Raumes sei in Brand geraten, das Feuer dann aber erloschen. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin.

Auf die SPD-Landeszentrale in St. Georg warfen Unbekannte mehrere mit blauer Farbe gefüllte Christbaumkugeln. Die Fassade und eine Leuchtreklame seien beschädigt worden. In Hamburg-Ottensen nahm die Polizei am frühen Neujahrsmorgen vier Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren fest. Sie sollen an mehrere Hauswände und Fenster linksextreme Parolen geschmiert haben.

Zwei weitere mutmaßliche Sprayer wurden in Altona-Altstadt gefasst. Die beiden 27 und 34 Jahre alten Männer sollen zusammen mit einer Frau Hauswände und Autos besprüht haben. Die Festgenommenen wurden auf ein Polizeikommissariat gebracht. Dort meldete sich wenig später eine 27-Jährige, um sich nach ihrem Lebensgefährten zu erkundigen. Die Beamten hätten sie als mutmaßliche Mittäterin identifiziert und ebenfalls festgenommen, hieß es. Die drei polizeibekannten Verdächtigen seien inzwischen wieder freigelassen worden. Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauern an.

