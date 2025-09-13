Böen von bis zu 100 km/h an der Küste erwartet

Kiel/Hamburg/Schwerin (dpa/lno) –

Nach zuletzt ruhigem Spätsommerwetter bringt sich der herannahende Herbst im Norden Deutschlands stürmisch in Erinnerung. Das Wochenende startete zunächst bewölkt mit einzelnen Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) etwa 18 Grad. Für die Nordsee-Küste wurde ein auffrischender Wind mit bereits stürmischen Böen um die 70 km/h erwartet. Am Sonntag wird es der Vorhersage zufolge teils freundlicher mit nur noch vereinzelten Schauern und nachlassendem Wind.

Die neue Woche startet dann jedoch mit teils sehr starken Böen. Laut DWD kann es an der Nord- und auch an der Ostsee zu Windböen von bis zu 100 km/h kommen. Im Binnenland werden etwas weniger starke Winde erwartet. Mit einer Unwetterwarnung wird nicht gerechnet.