Bochum mit Losilla und Zoller – Vier Wolfsburg-Änderungen

Bochum (dpa) –

Wieder mit ihren Kapitänen Anthony Losilla und Maximilian Arnold gehen der VfL Bochum und der VfL Wolfsburg in ihr Bundesliga-Duell. Losilla kehrt beim VfL Bochum nach einer Gelbsperre an diesem Samstag in die Anfangsformation zurück, Arnold war zuletzt krank gewesen und ist wieder fit.

Bochums Trainer Thomas Letsch setzt in der Offensive zudem auf Simon Zoller, der anstelle von Takuma Asano in die Startelf rückt. Wolfsburgs Coach Niko Kovac nimmt nach dem 0:0 gegen Bayer Leverkusen vier Änderungen vor. Neben Arnold spielen auch Außenbahnspieler Ridle Baku, Verteidiger Maxence Lacroix und Mittelfeldspieler Patrick Wimmer von Beginn an.