Boberger See in Hamburg wegen Bakterien gesperrt (Symbolbild) Moritz Frankenberg/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen einer mikrobiologischen Belastung hat das Bezirksamt Hamburg-Bergedorf den Boberger See für Freizeitaktivitäten wie das Baden gesperrt. Es sei ein zu hoher Wert des Bakteriums Escherichia coli (E. coli) nachgewiesen worden, teilte das Amt am Donnerstag mit. E. coli ist ein natürlicher Bestandteil der Darmflora von Menschen und Tieren und in der Regel harmlos. Wenn der Grenzwert für E. coli überschritten wird, lässt das nach Angaben des Bezirksamts aber vermuten, dass auch andere Darmkeime, einschließlich bestimmter Krankheitserreger, im Wasser vorhanden sein könnten. Wie lange der See etwa für Badegäste gesperrt bleiben muss, war zunächst nicht bekannt.