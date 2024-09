Blut spenden mit Wacken Open Air am Uniklinikum Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Zahlreiche Heavy-Metal-Fans haben sich an einer gemeinsamen Aktion des Wacken Open Airs und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) beteiligt. Von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr konnten Interessierte im UKE Blut spenden. Neben Live-Musik konnten die Besucher nach ihrer Spende am Glücksrad der Wacken Foundation drehen und hatten so die Möglichkeit, ein limitiertes Shirt zu erhalten, wie die Organisatoren mitteilten.

Jährlich werden im UKE rund 40.000 Blutkonserven bei Operationen, Notfallbehandlungen oder zur Versorgung bei chronischen Krankheiten benötigt. Gleichzeitig werden aber lediglich 27.000 Blutspenden gewonnen, hieß es. «Viele Menschen verlassen sich darauf, dass in der Klinik genug Blutkonserven vorhanden sind, dabei gibt es in Hamburg weniger als zwei Prozent an Spender:innen», teilte das UKE mit.

Laut Wacken Foundation kann jeder gesunde Mensch ein Blutspender sein. «Die Blutentnahme beeinträchtigt in der Regel weder Deine Leistungsfähigkeit noch Dein Wohlbefinden. Die Blutspende an sich dauert nur etwa 10 Minuten Deiner Zeit und dafür ist Dir der Dank von Deinem Blutempfänger bzw. Deinem Blutsgeschwister sicher», hieß es.