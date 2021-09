Blumenthal sieht Grüne in strategisch guter Position

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Grünen-Landesvorsitzende Maryam Blumenthal sieht ihre Partei mit Blick auf eine Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl in «sehr guter Position». Es sei auch gut, Gespräche mit der FDP zu führen und sich auch diese Option offenzuhalten, sagte sie am Dienstagabend bei einem kleinen Parteitag in Wilhelmsburg. Wichtig sei es nun, «bei uns zu bleiben, bei unseren Inhalten (…) und zu sehen, möglichst viel davon in eine Koalition zu tragen.»

Auf das Wahlergebnis sehe sie «mit sehr gemischten Gefühlen». Während man in Hamburg mit knapp 25 Prozent ein hervorragendes Ergebnis erzielt habe, sei man im Bund mit 14,8 Prozent «sehr weit unter dem geblieben, was wir uns erhofft haben», sagte Blumenthal. Schon in den Wochen zuvor habe man sehen können, «in welcher Achterbahn sich unsere Partei befunden hat».

© dpa-infocom, dpa:210928-99-402262/2