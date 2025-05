Blütenmeer in Pink und Pastell – Park feiert Rhododendron

Bad Zwischenahn (dpa/lni) –

Im Park der Gärten in Bad Zwischenahn dreht sich an diesem Wochenende alles um die Pflanzengruppe Rhododendron, auch Alpenrose genannt. Azaleen gehören ebenfalls zu dieser Gattung. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, «die faszinierende Vielfalt dieser Pflanzen zu entdecken und sich umfassend beraten zu lassen», teilte der Verein zur Förderung der Gartenkultur mit. Derzeit stehen die Rhododendren im Park in voller Blüte.

Dem Verein zufolge demonstrieren Fachleute am Samstag und Sonntag, wie die Pflanzen vermehrt und veredelt werden – auf Wunsch können Besucher sogar ihren eigenen «Wunschrhododendron» veredeln lassen und mit nach Hause nehmen.

Der Park der Gärten im Landkreis Ammerland entstand auf dem Gelände der ersten niedersächsischen Landesgartenschau und wurde 2003 eröffnet. Allein im Rhododendronpark können Gartenliebhaber 2.000 verschiedene Arten und Sorten bestaunen. Zu besichtigen sind unter anderem auch 45 Mustergärten – vom Rosengarten über den Insektengarten bis hin zum neu geschaffenen Garten der Zukunft. Im letztgenannten geht es um die Bepflanzung angesichts der Klimaerwärmung.