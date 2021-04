Blütenfeuerwerk: «Flammbine» ist Pflanze des Jahres

Gönnebek (dpa/lno) – Ministerpräsident Daniel Günther CDU) und die Spitzen von Landwirtschaftskammer und Gartenbauverband haben am Freitag die Sommerblumensaison 2021 eröffnet. In einem Gartenbaubetrieb in Gönnebek im Kreis Segeberg präsentierten sie die «Flammbine» als diesjährige Pflanze des Jahres im Norden. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um eine Bidens-Sorte mit gelb-roten Blüten und leicht süßlichem Duft, die auch Bienen, Hummeln und Schmetterlinge anlockt.

Der Trend zur Regionalität sei auch bei Zierpflanzen groß, sagte Günther. Davon profitierten die Verbraucher, aber auch die Gartenbaubetriebe sowie das Klima und die Umwelt, da lange Transportwege wegfielen. Die Landespräsidentin des Wirtschaftsverbandes Gartenbau Norddeutschland (WVG Nord), Francesca Tischler-Brehmer, sagte, die rege Nachfrage nach Blumen und Pflanzen zeige, dass die Menschen es schön haben wollten. Nach der dunklen Jahreszeit und unter dem Eindruck der Pandemie gehörten Blumen und Pflanzen zum täglichen Bedarf.

Nach Angaben des Statistikamtes Nord bauen aktuell 126 Betriebe in Schleswig-Holstein jedes Jahr knapp 18 Millionen Beet- und Balkonpflanzen an.

